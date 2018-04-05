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Студенты МЭИ встретились с руководителями «Бессмертного полка России»
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Студенты МЭИ встретились с руководителями «Бессмертного полка России» 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Встреча Волонтерского центра МЭИ с руководителями Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» прошла 29 марта в главном здании института. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Гостями нашего университета стали руководитель Всероссийской горячей линии «Бессмертный полк — Москва» Юлия Антонова и координатор «Архивного батальона» Ольга Береза, — сообщили в пресс-службе.
На встрече обсуждалась возможность привлечения наших студентов к организации и обеспечению торжественного шествия москвичей и гостей столицы по улицам Москвы 9 мая, посвященного 73-й годовщине Великой Победы. Также студенты получили приглашение принять участие в работе Всероссийской горячей линии «Бессмертный полк — Москва» и проекта «Архивный батальон». (вт)
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