Студенты МЭИ встретились с руководителями «Бессмертного полка России»

Встреча Волонтерского центра МЭИ с руководителями Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» прошла 29 марта в главном здании института. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Гостями нашего университета стали руководитель Всероссийской горячей линии «Бессмертный полк — Москва Юлия Антонова и координатор «Архивного батальона» Ольга Береза, — сообщили в пресс-службе.

На встрече обсуждалась возможность привлечения наших студентов к организации и обеспечению торжественного шествия москвичей и гостей столицы по улицам Москвы 9 мая, посвященного 73-й годовщине Великой Победы. Также студенты получили приглашение принять участие в работе Всероссийской горячей линии «Бессмертный полк — Москва» и проекта «Архивный батальон». (вт)