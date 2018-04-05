Победители олимпиады учителей информатики посетят Кремниевую долину в США

Десять победителей олимпиады для учителей «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» посетят знаменитую Кремниевую долину в США , такую поездку для них организует ГК «Просвещение», сообщила вице-президент по издательской деятельности ГК «Просвещение» Виктория Копылова.

ГК «Просвещение» является генеральным партнером олимпиады.

«У нас есть еще один подарок для победителей, всем десяти победителям мы организовываем познавательную поездку в Кремниевую долину, чтобы они перенимали опыт», — сказала Копылова.

Она подчеркнула, что первые десять образовательных учреждений по числу победителей олимпиады получат оборудование от ГК «Просвещение» для «классов будущего» — «Робо-классы».

Цель проведения олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» — создать сообщество преподавателей информатики для создания новых образовательных практик, разработать новые подходы к преподаванию современной информатики, сократить разрыв между фактическим и перспективно необходимым, реально востребованным содержанием школьного образования.