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«Аморальный» учитель: Что скрывают школьные стены?
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«Аморальный» учитель: Что скрывают школьные стены? 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
6.04.2018 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аморальный» учитель: Что скрывают школьные стены?»
Всё чаще в СМИ стала появляться информация об аморальных действиях учителей в школах. Педагогов регулярно уличают в сексуальных отношениях с учениками, а иногда и вовсе в их массовом растлении. Так например, 60-летней учительнице географии Светлане Колядовой пришлось отстаивать свои права в суде и восстанавливаться на работе, потому что её уволили за «стриптиз» в классе. Или учитель физкультуры Валерий Литвинов — его администрация школы уволила, представив фото и видео, на которых преподаватель прикасается к ученице. При этом родители школьницы высказывались в защиту Литвинова, но суд доводы родителей не принял. Уволенные учителя объясняют эти вопиющие случаи тем, что администрации школ, таким образом, избавляются от неугодных им учителей, пользуясь расплывчатостью понятия «аморальный поступок».
• Почему понятие «аморальное поведение» стало основной причиной для увольнения педагога?
• Как трактовать «аморальный поступок», чтобы защищать права граждан, а не нарушать их?
• Как учителю физкультуры помочь ученице забраться на канат и не стать уволенным?
• Как поправить блузку и не быть обвинённым в стриптизе?
• Как отличить аморальное поведение, от интересов администрации школы?
Участники пресс-конференции: — Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий; — Учитель географии школы №1256 г. Москвы, уволенная администрацией школы и восстановленная на работе решением суда Светлана Колядова; — Учитель физкультуры школы № 170 уволенный за аморальный поступок Валерий Литвинов; — Учитель математики школы №2097 уволена за аморальный поступок Наталья Меднис.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 15:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49  8 (916) 107 77 34  8 (915) 023 10 49  Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
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