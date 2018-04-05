В Москве наградили победителей олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка»

В столице прошло награждение победителей олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка», всего в олимпиаде приняли участие более 360 учителей, 10 из которых стали победителями, сообщил журналистам в четверг директор Московского центра технологической модернизации образования Александр Добряков

«Олимпиада состояла из трех этапов. В первом приняли участие 361 человек из 222 образовательных учреждений Москвы . Испытания состояли из индивидуального и командного раундов, по итогам которых были отобраны 50 учителей», — сказал Добряков.

Второй тур состоялся в марте 2018 года. Он проводился в формате хакатон и был посвящен теме «Робототехника».

В четверг стали известны 10 победителей олимпиады, которые удостоились поздравительных грамот и годовых контрактов на работу в Московском центре технологической модернизации образования.

Цель проведения олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» — создать сообщество преподавателей информатики для создания новых образовательных практик, разработать новые подходы к преподаванию современной информатики, сократить разрыв между фактическим и перспективно необходимым, реально востребованным содержанием школьного образования.