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Ученики школы имени Артема Боровика побывали в музее «Живые системы»
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Ученики школы имени Артема Боровика побывали в музее «Живые системы» 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Урок-экскурсия в интерактивный музей «Живые системы» состоялась для учеников школы №1562 имени Артема Боровика района Марьино.
— Нас приятно удивила эта уникальная площадка, где можно было в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе, к устройству живых систем, — рассказали в школе.
Участники экскурсии посетили следующие разделы музея: «Измерь себя», «Сердечно-сосудистая система», «Дыхательная система», «Пищеварительная система», «Опорно-двигательная система», «Регуляторные системы», «Репродуктивная система», «Эволюция», «Трудности привычного», «Восприятие».
Последний раздел — «Флорафариум». Это место, где можно познакомиться с экзотическими животными и растениями. (то)
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