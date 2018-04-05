Ученики школы имени Артема Боровика побывали в музее «Живые системы»

Урок-экскурсия в интерактивный музей «Живые системы» состоялась для учеников школы №1562 имени Артема Боровика района Марьино.

— Нас приятно удивила эта уникальная площадка, где можно было в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе, к устройству живых систем, — рассказали в школе.

Участники экскурсии посетили следующие разделы музея: «Измерь себя», «Сердечно-сосудистая система», «Дыхательная система», «Пищеварительная система», «Опорно-двигательная система», «Регуляторные системы», «Репродуктивная система», «Эволюция», «Трудности привычного», «Восприятие».

Последний раздел — «Флорафариум». Это место, где можно познакомиться с экзотическими животными и растениями. (то)