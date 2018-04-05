Пробуди в себе силу. 9 апреля стартуют финальные соревнования по тхэквондо-ВТФ среди студентов кубанских вузов 

Соревнования в рамках XXVIII Универсиады Кубани среди высших учебных заведений соберут команды из 7 ВУЗов Краснодарского края.
Место проведения: спортивный зал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (г. Краснодар, ул. Буденного, 161).
Церемония открытия соревнований состоится 10 апреля 2018 года в 09.30 часов.
Соревнования завершатся 11 апреля.
Напомним, Универсиада Кубани — комплексное соревнование среди студентов государственных и негосударственных учебных заведений высшего профессионального образования края. Ежегодно в финальных соревнованиях Универсиады принимают участие около 2000 студентов.