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В Москве наградили победителей олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка»
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В Москве наградили победителей олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» 

Агентство «Москва» 1 час назад
В департаменте образования Москвы наградили победителей олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с мероприятия.
Директор Московского центра технологической модернизации образования (ТемоЦентр) Александр Добряков предложил десяти победителям олимпиады годовой контракт на должность экспертов центра.
«Как директор ТемоЦентра хочу сказать, что с большой радостью предлагаю этим десяти победителям и 20 лауреатам конкурса годовой контракт на должность эксперта ТемоЦентра для того, чтобы вы имели больше возможностей, чтобы распространять опыт свой как нового учителя и нести дальше идеи новой информатики», — сказал А. Добряков.
В свою очередь вице-президент по издательской деятельности АО «Управляющая компания „Просвещение“ Виктория Копылова олиотметила, что победителей ждет стажировка в Кремниевой долине.
»Мы надеемся, что у нас все получится, и мы направим десятку победителей на образовательную стажировку в Кремниевую долину», — сказала она.
Олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» стартовала 26 декабря 2017 г. В первом очном этапе приняли участие 361 педагог из 222 образовательных организаций столицы. 24 марта 2018 г. состоялся второй тур олимпиады для учителей информатики московских школ, в следующий тур прошли 30 учителей. 31 марта 2018 г. состоялся третий тур олимпиады, он проводился в формате хакатон.
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