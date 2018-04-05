В Москве наградили победителей олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка»

Директор Московского центра технологической модернизации образования (ТемоЦентр) Александр Добряков предложил десяти победителям олимпиады годовой контракт на должность экспертов центра.

«Как директор ТемоЦентра хочу сказать, что с большой радостью предлагаю этим десяти победителям и 20 лауреатам конкурса годовой контракт на должность эксперта ТемоЦентра для того, чтобы вы имели больше возможностей, чтобы распространять опыт свой как нового учителя и нести дальше идеи новой информатики», — сказал А. Добряков.

В свою очередь вице-президент по издательской деятельности АО «Управляющая компания „Просвещение“ Виктория Копылова олиотметила, что победителей ждет стажировка в Кремниевой долине.

»Мы надеемся, что у нас все получится, и мы направим десятку победителей на образовательную стажировку в Кремниевую долину», — сказала она.

Олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» стартовала 26 декабря 2017 г. В первом очном этапе приняли участие 361 педагог из 222 образовательных организаций столицы. 24 марта 2018 г. состоялся второй тур олимпиады для учителей информатики московских школ, в следующий тур прошли 30 учителей. 31 марта 2018 г. состоялся третий тур олимпиады, он проводился в формате хакатон.