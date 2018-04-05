Валерий Сухих представил инновационный опыт Пермского края в Томске

Руководители органов законодательной и исполнительной власти регионов обсудили вопросы подготовки кадров для цифровой экономики.

Спикер Законодательного собрания Валерий Сухих выступил с докладом о направлениях и потенциале развития цифровой экономики в Пермском крае . По его словам, регион входит в десятку лидеров в России по уровню развития информационного общества. Количество занятых в секторе информационных технологий постоянно растёт. Планируется, что к 2019 году все ФАПы, школы и социальные учреждения края обеспечат широкополосным доступом, а к 2020 году к Интернету подключат все поселения с численностью от 250 человек.

«В ближайшие годы мы планируем сформировать базу той цифровой экономики, которая действительно создаёт новое качество жизни людей. Сегодня актуальной и первоначальной задачей становится правовое обеспечение подготовки кадров для экономики будущего. Для того чтобы внедрить цифровые технологии во всех областях жизни — в экономике, государственном управлении, городском хозяйстве, — нам нужны специалисты, которые хорошо ориентируются в цифровой среде и понимают, как применять новейшие технологии», — отметил Валерий Сухих.

Недостаток квалифицированных кадров, которые обладают базовыми компетенциями IT-индустрии, является одним из серьёзных ограничений в развитии современной российской экономики. Решением проблемы может стать повышение требований к стандартам, проектированию и реализации программ всех уровней образования: школ, колледжей, вузов.