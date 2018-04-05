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Мишонова предложила пересмотреть цены на школьное питание
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Мишонова предложила пересмотреть цены на школьное питание 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
Детский омбудсмен Подмосковья предложила пересмотреть цены на обеды в школах. По мнению Ксении Мишоновой, закупаемые по минимальным ценам продукты могут отрицательно сказываться на качестве еды.
Эти и другие вопросы школьного питания обсудили в Мособлдуме. Там прошло совместное заседание комитетов по вопросам образования, культуры и туризма, а также по вопросам аграрной политики и потребрынка. Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова рассказала, что в регионе были проведены проверки в 339 школах.
Дети, понятно, едят, но в основном дети питаются булочками, плюшками и чаем. Большие нарекания со стороны родителей, и я могу их подтвердить, ужасно сладкий чай. При том, что у нас выросло количество детей, больных диабетом
— Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка по Московской области.
Мишонова отметила, что во многих учреждениях нет подхода к диетическому питанию. Поэтому детский омбудсмен предлагает увеличить стоимость завтраков и обедов в школах, так как, по ее словам, именно низкая цена влияет на качество продуктов.
Список участников, кто может участвовать в конкурсе на питание в школах, нужно ограничивать, нельзя проводить аукцион, потому что цена не может быть единственным параметром. Понижение цены — это неправильный подход к детям. Его вообще нужно из детской сферы убирать
Олег Рожнов, председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.
Кроме того, в перспективе у родителей школьников в Московской области может появиться возможность контролировать качество питания в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в комитете по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. Там считают, что родительский контроль может стать самой действенной мерой.
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