Мишонова предложила пересмотреть цены на школьное питание

Детский омбудсмен Подмосковья предложила пересмотреть цены на обеды в школах. По мнению Ксении Мишоновой, закупаемые по минимальным ценам продукты могут отрицательно сказываться на качестве еды.

Эти и другие вопросы школьного питания обсудили в Мособлдуме. Там прошло совместное заседание комитетов по вопросам образования, культуры и туризма, а также по вопросам аграрной политики и потребрынка. Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова рассказала, что в регионе были проведены проверки в 339 школах.

Дети, понятно, едят, но в основном дети питаются булочками, плюшками и чаем. Большие нарекания со стороны родителей, и я могу их подтвердить, ужасно сладкий чай. При том, что у нас выросло количество детей, больных диабетом

— Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка по Московской области.

Мишонова отметила, что во многих учреждениях нет подхода к диетическому питанию. Поэтому детский омбудсмен предлагает увеличить стоимость завтраков и обедов в школах, так как, по ее словам, именно низкая цена влияет на качество продуктов.

Список участников, кто может участвовать в конкурсе на питание в школах, нужно ограничивать, нельзя проводить аукцион, потому что цена не может быть единственным параметром. Понижение цены — это неправильный подход к детям. Его вообще нужно из детской сферы убирать

Олег Рожнов , председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Кроме того, в перспективе у родителей школьников в Московской области может появиться возможность контролировать качество питания в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в комитете по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. Там считают, что родительский контроль может стать самой действенной мерой.