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Московских учителей информатики отправят за границу
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Московских учителей информатики отправят за границу 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учителей, ставших победителями олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка», наградят образовательной поездкой в Кремниевую долину. Об этом сообщил директор Московского центра технологической модернизации образования Александр Добряков, передает агентство «Москва».
«По итогам финального тура было отобрано 10 победителей. Мы им предлагаем контракт на должность эксперта Московского центра технологичной модернизации образования. Также мы их направим в образовательную поездку в Кремниевую долину», — сказал он.
Добряков также выразил надежду, что олимпиада станет ежегодной. А руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина предложил награждать поездками всех участников с первого по двадцатое места. «Если первая десятка у нас едет на юг, то вторая пусть едет на север, а потом они встретятся и обменяются мнениями», — предложил он.
Олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» началась с 26 декабря 2017 года. В первом очном этапе принял участие 361 педагог. В третий тур соревнований, который состоялся 31 марта, прошли всего 30 учителей.
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