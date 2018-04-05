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Более 17 тыс. уроков с 2016 года загрузили учителя в «Московскую электронную школу»
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Более 17 тыс. уроков с 2016 года загрузили учителя в «Московскую электронную школу» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 17 тыс. электронных сценариев уроков по всем предметам пополнили платформу «Московской электронной школы» с сентября 2016 года. Авторам лучших уроков вручено более 200 грантов из городского бюджета, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования.
"В общем доступе для всех категорий пользователей размещено более 17 тыс. электронных сценариев уроков по всем обязательным предметам с 1 по 11 классы, разработанных учителями Москвы", — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что 212 учителей из 119 школ уже получили 236 грантов за вклад в реализацию проекта. По итогам работы учителей самым активным пользователям электронных и образовательных материалов выплачивается городская надбавка в размере 10 тыс. рублей. Начиная с января 2018 года ее получают все учителя пилотных школ и 5 тыс. самых активных учителей из других образовательных организаций.
"Активность пользователей определялась на основе внутренних данных системы о количестве использований учителями электронных образовательных материалов", — уточнили в пресс-службе.
Проект «Московская электронная школа» стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами.
Педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки деятельности учеников. Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность уведомить учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать весь режим пребывания ученика в школе — на уроке, прогулке, в столовой, в кружке.
Как сообщал ранее руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев, к концу 2018 года к проекту присоединятся все школы столицы. К 2019 году в централизацию и внедрение проекта планируется вложить 16 млрд рублей инвестиций.
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