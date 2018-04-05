Черныш: в Подмосковье нужен единый пакет документов для питания в школах

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . В Подмосковье нужно сформировать единый пакет документов для организации питания в школах, сказала начальник отдела по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Московской области Елена Черныш.

right"Нужно сформировать типовой пакет документов, рекомендуемый, который будет носить методический характер. И дальше при проведении проверок… (спрашивать) почему от него отклоняетесь?" — сказала Черныш на заседании в Мособлдуме, посвященном контролю за качеством питания в школах региона.

По ее словам, сейчас такой пакет документов уже готовится.