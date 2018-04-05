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Черныш: в Подмосковье нужен единый пакет документов для питания в школах
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Черныш: в Подмосковье нужен единый пакет документов для питания в школах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Подмосковье нужно сформировать единый пакет документов для организации питания в школах, сказала начальник отдела по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Московской области Елена Черныш.
right"Нужно сформировать типовой пакет документов, рекомендуемый, который будет носить методический характер. И дальше при проведении проверок… (спрашивать) почему от него отклоняетесь?" — сказала Черныш на заседании в Мособлдуме, посвященном контролю за качеством питания в школах региона.
По ее словам, сейчас такой пакет документов уже готовится.
В январе в кадетской школе в подмосковных Люберцах отравились 65 человек, среди которых было 53 ребенка. Роспотребнадзор сообщал, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Специалисты ведомства составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении организатора питания и учебного заведения.
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