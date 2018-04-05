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Школьники из Бибирева завоевали награды на городском конкурсе исследовательских и проектных работ
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Школьники из Бибирева завоевали награды на городском конкурсе исследовательских и проектных работ 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Старшеклассники «Школы Глория» успешно защитили свои работы на очном туре городского этапа Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В число победителей и призеров вошли две работы. Победителями стали ученики 10 «В» класса, которые работали над проектом «JustDoist» инженерного направления секции информационные технологии, а призером стала ученица 11 «А» класса, которая подготовила исследование «Формула идеальной антиутопии» в гуманитарном направлении секции литературоведение, — рассказали в администрации школы.
Отметим, что в общей сложности в конкурсе приняли участие 14 проектных и исследовательских работ учащихся «Школы Глория». На очный тур городского этапа прошли пять работ. (вт)
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