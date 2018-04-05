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Старшеклассникам продемонстрировали цифровую лабораторию химии в школе Восточного Дегунина
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Старшеклассникам продемонстрировали цифровую лабораторию химии в школе Восточного Дегунина 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В школе № 1296 в Керамическом проезде 2 апреля прошел семинар на тему «Использование цифровой лаборатории в проектной деятельности» для учеников 10-х классов и педагогов химии из школ № 183 и 1416. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В ходе встречи десятиклассники ознакомились с курчатовским оборудованием, провели опыты с различными датчиками, построили графики, — рассказал представитель администрации. — Занятие прошло с целью демонстрации ученикам возможностей использования цифровых лабораторий и обеспечения наглядности результатов проектов.
Напоминаем, школа № 1296 находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)
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