В одной из школ Выхина-Жулебина запустили проект «Моя родословная»

На уроке окружающего мира второклассники школы № 1935 района Выхино-Жулебино ознакомились с понятием «родословная» и «родословное древо».

— Ребят так заинтересовала эта тема, что было решено узнать как можно больше о своих корнях и оформить родословное древо своей семьи. Поэтому в течение месяца мы работали над проектом «Моя родословная». К поисковой работе активно подключились родители: созванивались с родственниками, запрашивали архивы, собирали фотографии, — отметил представитель учреждения.

Итогом работы стали выставка и выступления детей. (вт)