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В одной из школ Выхина-Жулебина запустили проект «Моя родословная»
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В одной из школ Выхина-Жулебина запустили проект «Моя родословная» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
На уроке окружающего мира второклассники школы № 1935 района Выхино-Жулебино ознакомились с понятием «родословная» и «родословное древо».
— Ребят так заинтересовала эта тема, что было решено узнать как можно больше о своих корнях и оформить родословное древо своей семьи. Поэтому в течение месяца мы работали над проектом «Моя родословная». К поисковой работе активно подключились родители: созванивались с родственниками, запрашивали архивы, собирали фотографии, — отметил представитель учреждения.
Итогом работы стали выставка и выступления детей. (вт)
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