Ещё
Физический КВН прошел а школе № 1273
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Физический КВН прошел а школе № 1273 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В рамках предметной недели точных наук и естественнонаучного цикла 2 апреля 2018 года в школьном корпусе №1 состоялся физический КВН.
Две команды: «Физический дозор» 8-х классов и «Друзья физики» 10-х классов состязались в умении шутить и показали знание предмета. Мероприятие проводила учитель физики О. В. Казулина, в жюри — администрация школы во главе с директором и методисты. В зале переживали за свои команды болельщики и учителя из других методических объединений. Счетной комиссией, организаторами и лаборантами работали учащиеся 11 «А» и 11 «В» классов. Кроме выступления команд на сцене зрители увидели дебют учащихся 5 «В» класса с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла. Участники команд проявили чувство юмора, смекалку, креативность. Своим задором они заразили гостей, болельщиков и даже жюри. Ребята очень старались, получился настоящий праздник. Вот отзывы некоторых из них: «Замечательное мероприятие, — говорит капитан команды 10-х классов М. Пахрудин. — Мы объединили силы 10-х классов, которые изучают физику и естествознание. КВН помог нам подружиться, узнать много интересного об окружающем мире». Андрей П: «Было очень интересно, было много научных шуток и заданий. Обе команды очень хорошо выступили. Огорчает одно, что КВН закончился, с нетерпением ждем следующего».
Коньково: последние новости
В школе № 17 прошел фестиваль, посвященный Всемирному дню поэзии Ученики школы № 17 стали участниками научно-практической конференции В школе № 113 прошли открытые уроки английского, русского языка и биологии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила171
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»392
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение