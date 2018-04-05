Физический КВН прошел а школе № 1273

В рамках предметной недели точных наук и естественнонаучного цикла 2 апреля 2018 года в школьном корпусе №1 состоялся физический КВН.

Две команды: «Физический дозор» 8-х классов и «Друзья физики» 10-х классов состязались в умении шутить и показали знание предмета. Мероприятие проводила учитель физики О. В. Казулина, в жюри — администрация школы во главе с директором и методисты. В зале переживали за свои команды болельщики и учителя из других методических объединений. Счетной комиссией, организаторами и лаборантами работали учащиеся 11 «А» и 11 «В» классов. Кроме выступления команд на сцене зрители увидели дебют учащихся 5 «В» класса с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла. Участники команд проявили чувство юмора, смекалку, креативность. Своим задором они заразили гостей, болельщиков и даже жюри. Ребята очень старались, получился настоящий праздник. Вот отзывы некоторых из них: «Замечательное мероприятие, — говорит капитан команды 10-х классов М. Пахрудин. — Мы объединили силы 10-х классов, которые изучают физику и естествознание. КВН помог нам подружиться, узнать много интересного об окружающем мире». Андрей П: «Было очень интересно, было много научных шуток и заданий. Обе команды очень хорошо выступили. Огорчает одно, что КВН закончился, с нетерпением ждем следующего».