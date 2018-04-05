Акция «Первоклассник — это здорово» прошла в школе №1231

Ученики 1 «АГ» и 1 «БГ» классов школы №1231 приняли участие в акции «Первоклассник — это здорово». Мероприятие прошло 4 апреля.

— Первоклассники посетили дошкольные учреждения нашего образовательного комплекса и рассказали детям о том, чему они научились за год. Ребята приготовили яркие открытки, которые вручили воспитанникам детских садов, поделились своими достижениями, — проинформировала заместитель директора учреждения Татьяна Алимова.

Она дополнила, что в дошкольных учреждениях первоклассники проявили свои творческие способности: прочитали стихи, исполнили песни и танцевальные номера.

Отметим, что акция ежегодно проходит в образовательном комплексе №1231.