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Акция «Первоклассник — это здорово» прошла в школе №1231
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Акция «Первоклассник — это здорово» прошла в школе №1231 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ученики 1 «АГ» и 1 «БГ» классов школы №1231 приняли участие в акции «Первоклассник — это здорово». Мероприятие прошло 4 апреля.
— Первоклассники посетили дошкольные учреждения нашего образовательного комплекса и рассказали детям о том, чему они научились за год. Ребята приготовили яркие открытки, которые вручили воспитанникам детских садов, поделились своими достижениями, — проинформировала заместитель директора учреждения Татьяна Алимова.
Она дополнила, что в дошкольных учреждениях первоклассники проявили свои творческие способности: прочитали стихи, исполнили песни и танцевальные номера.
Отметим, что акция ежегодно проходит в образовательном комплексе №1231.
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