Школьники из Раменок регулярно принимают участие в добрых акциях

Юные волонтеры школы № 1586 приняли участие в проекте «ДоброТы». Ребята собрали и отвезли игрушки в детские дома, подарки ветеранам и пожилым людям, корм и лекарства в приюты для животных.

Уже три года маленькие добровольцы этой школы заняты сбором макулатуры, они энтузиасты движения «Бумажный Бум». Но больше всего ребят привлекает экологический проект «Сделай свой город чище». Учащиеся школы № 1586 регулярно принимают участие в акции «Разделяй и используй»: собирают мусор, батарейки, бумажные, стеклянные, пластиковые отходы, которые сдают для вторичной переработки.

«Наши воспитанники готовы активно развивать добровольчество, что очень важно для организации волонтерского движения в рамках всего нашего образовательного комплекса», — говорит директор школы № 1586 Елена Силкина.