Ещё
«Аэрофлот» пригласил на практику студентов-юристов ведущего вуза страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэрофлот» пригласил на практику студентов-юристов ведущего вуза страны 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Авиакомпания «Аэрофлот» и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) подписали соглашение о сотрудничестве.
Согласно договору, подписанному замгенерального директора компании по по правовым и имущественным вопросам Владимиром Александровым и ректором вуза Виктором Блажеевым, студенты МГЮА смогут проходить практику в «Аэрофлоте». Помимо этого на базе университета будут формироваться программы дополнительного профессионального образования для работников перевозчика, а также мероприятия по трудоустройству выпускников вуза.
«Мы придаём особое значение вопросам кадрового состава. Сегодняшнее образование должно учитывать интересы и потребности бизнес-сообщества. Подписанное соглашение является новым форматом сотрудничества авиакомпании с одним из ведущих вузов страны, нацеленным на обеспечение подготовки востребованных на рынке труда авиационной отрасли юристов высочайшего уровня», — заметил Александров в ходе подписания соглашения.
Ранее в компании заявили о готовности стать первым заказчиком гражданского сверхзвукового самолета. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Аэрофлот» пригласил на практику студентов-юристов ведущего вуза страны Школьникам будет вручать медали с учетом результатов ЕГЭ Профсоюз «Учитель»: Сегодня школьные медали вообще никому не нужны
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила171
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»392
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение