«Аэрофлот» пригласил на практику студентов-юристов ведущего вуза страны

Авиакомпания «Аэрофлот» и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно договору, подписанному замгенерального директора компании по по правовым и имущественным вопросам Владимиром Александровым и ректором вуза Виктором Блажеевым , студенты МГЮА смогут проходить практику в «Аэрофлоте». Помимо этого на базе университета будут формироваться программы дополнительного профессионального образования для работников перевозчика, а также мероприятия по трудоустройству выпускников вуза.

«Мы придаём особое значение вопросам кадрового состава. Сегодняшнее образование должно учитывать интересы и потребности бизнес-сообщества. Подписанное соглашение является новым форматом сотрудничества авиакомпании с одним из ведущих вузов страны, нацеленным на обеспечение подготовки востребованных на рынке труда авиационной отрасли юристов высочайшего уровня», — заметил Александров в ходе подписания соглашения.