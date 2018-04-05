Аэрофлот и юридический университет подписали соглашение о сотрудничестве

Условиями соглашения предусмотрено сотрудничество между Аэрофлотом и МГЮА по вопросам проведения совместных общественных и научно-образовательных мероприятий. В планах сотрудничества: возможность прохождения студентами МГЮА практики в Аэрофлоте, формирование на базе университета программ дополнительного профессионального образования для работников Аэрофлота, а также трудоустройство выпускников университета в крупнейшую российскую авиакомпанию. Кроме того, стороны планируют организовать взаимообмен аналитическими и справочными материалами, в том числе информацией о практике применения законодательства в области авиации — для дальнейшего использования в образовательной и научной деятельности.

Вот что отметил Владимир Александров:

— Аэрофлот придает особое значение вопросам кадрового состава. Сегодняшнее образование должно учитывать интересы и потребности бизнес-сообщества. Подписанное соглашение является новым форматом сотрудничества авиакомпании с одним из ведущих вузов страны, оно нацелено на обеспечение подготовки востребованных на рынке труда авиационной отрасли юристов высочайшего уровня. Более того, мы надеемся, что МГЮА сможет стать площадкой для широких научных исследований в области права от узкоспециализированного законодательства об авиации до гражданско-правового регулирования воздушных перевозок.