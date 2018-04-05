Сотрудников тольяттинской консерватории уволят ради экономии бюджета

Тольяттинская консерватория снова заработает не раньше сентября 2019 года. Об этом сообщили в мэрии автограда.

— Городские власти планируют возобновить образовательный процесс, — пояснили в администрации Тольятти . — Они разрабатывают пошаговый план действий.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в штат учебного заведения входят 70 человек, из них 30 человек — профессорско-преподавательский состав. При этом даже при отсутствии студентов сотрудники получают все положенные выплаты. Это обходится городской казне ежемесячно в 1,5 миллиона рублей.

По словам представителей мэрии, чтобы сократить дефицит в бюджете, нужно уволить часть сотрудников. Сокращение коснется только тех работников, которые не задействованы лицензировании вуза. Но когда консерватория снова начнет свою работу, им предложат вернуться.