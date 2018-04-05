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Сотрудников тольяттинской консерватории уволят ради экономии бюджета
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Сотрудников тольяттинской консерватории уволят ради экономии бюджета 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Тольяттинская консерватория снова заработает не раньше сентября 2019 года. Об этом сообщили в мэрии автограда.
— Городские власти планируют возобновить образовательный процесс, — пояснили в администрации Тольятти. — Они разрабатывают пошаговый план действий.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в штат учебного заведения входят 70 человек, из них 30 человек — профессорско-преподавательский состав. При этом даже при отсутствии студентов сотрудники получают все положенные выплаты. Это обходится городской казне ежемесячно в 1,5 миллиона рублей.
По словам представителей мэрии, чтобы сократить дефицит в бюджете, нужно уволить часть сотрудников. Сокращение коснется только тех работников, которые не задействованы лицензировании вуза. Но когда консерватория снова начнет свою работу, им предложат вернуться.
В январе этого года Рособрнадзор приостановил лицензию Тольяттинской консерватории. В начале марта в здании открыли муниципальную школу искусств Центрального района. Студентам же консерватории предложили перейти в аналогичные заведения, но в других городах.
В конце марта врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в консерватории могут открыть филиал уже существующего учебного заведения. Это быстрый вариант. Также есть возможность восстановить лицензию. Такую возможность поддержал и врио министра культуры Сергей Филиппов.
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