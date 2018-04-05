Выпускников аграрных вузов предложили заманивать в село деньгами

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложил стимулировать выпускников аграрных вузов.

Глава профильного комитета Михаил Щетинин высказался за то, чтобы назначать единовременную выплату молодым людям, направленным на село после окончания аграрного вуза. Объём этой выплаты сенатор не уточнил.

Как пишет « Парламентская газета », об этом зашла речь на «круглом столе» в Совете Федерации, посвящённом проблемам кадрового обеспечения агросектора и интеграции усилий научных и образовательных учреждений.

Михаил Щетинин сообщил, что сейчас дефицит кадров для аграрного сектора среди дипломированных специалистов составляет 38 тысяч человек. Среди рабочих кадров этот показатель ещё выше — 310 тысяч человек.