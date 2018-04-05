Представители вуза на Соколе встретились с будущими студентами в Малайзии

Представители расположенного на Соколе Московского авиационного института приняли участие в образовательных выставках по всей Малайзии . Команда международного отдела МАИ совместно с малайзийскими партнёрами встретилась с будущими студентами университета и их родителями на площадках в Куала-Лумпуре , а также городах Ипох, Алор Сетар и Пенанг.

— Российское инженерное образование приобрело большую популярность в Малайзии, о чём свидетельствуют цифры: 208 малазийцев уже успели закончить МАИ на сегодняшний день, — прокомментировал сотрудник вуза.

Как отмечают в пресс-службе университета, МАИ совместно с TMC College МАИ разработал программу, адаптированную специально для малайзийских студентов: Foundation + Undergraduate. Обучение стартует в апреле 2018 года. (ео)