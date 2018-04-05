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Представители вуза на Соколе встретились с будущими студентами в Малайзии
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Представители вуза на Соколе встретились с будущими студентами в Малайзии 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Представители расположенного на Соколе Московского авиационного института приняли участие в образовательных выставках по всей Малайзии. Команда международного отдела МАИ совместно с малайзийскими партнёрами встретилась с будущими студентами университета и их родителями на площадках в Куала-Лумпуре, а также городах Ипох, Алор Сетар и Пенанг.
— Российское инженерное образование приобрело большую популярность в Малайзии, о чём свидетельствуют цифры: 208 малазийцев уже успели закончить МАИ на сегодняшний день, — прокомментировал сотрудник вуза.
Как отмечают в пресс-службе университета, МАИ совместно с TMC College МАИ разработал программу, адаптированную специально для малайзийских студентов: Foundation + Undergraduate. Обучение стартует в апреле 2018 года. (ео)
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