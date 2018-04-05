Власти Москвы пересмотрят график школьных каникул

Новый график школьных каникул обсуждают во всех родительских чатах и школьных дворах столицы. Волнения вызвало официальное распоряжение, опубликованное на сайте московского департамента образования. Согласно ему, со следующего учебного года в московских школах, где учатся не по четвертям, а по так называемой модульной системе, весенние и осенние каникулы планируют урезать с семи дней до пяти, передает "ТВ Центр"

И еще одно неудобное новшество — каникулы будут начинаться со среды. Возмущенные родители составили петицию против нового графика. Ее автор Лариса Гончарова — мама двух школьников — уверена: лучше оставить старую систему — пять недель учебы и полноценная неделя отдыха. Тем более, что москвичи сами за нее голосовали на портале «Активный гражданин».

"Петицию в соцсетях поддержали более ста тысяч москвичей. Главный аргумент родителей — здоровье детей. Которые просто не успеют восстановиться за короткие каникулы. И тем более посетить лагерь или базу отдыха", — отметила Гончарова.

С проблемным вопросом родители обратились к мэру. Одна из москвичек задала вопрос о каникулах Сергею Собянину во время эфира программы «Диалог с мэром» на нашем телеканале.

Татьяна Пальчикова : «Мы — родители учащихся московских школ просим вас изменить принятый на 2018-19 учебный год график модульных каникул на более удобный график — пять-один. На будущий учебный год сроки каникул были сильно сокращены. Просим вас установить на постоянной основе график каникул таким, каким он был ранее».

Сергей Собянин: «Действительно, есть такой вопрос. Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз попадают в большей степени на каникулярные дни в графике 18-19 года, поэтому, видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководства департамента, обсудим этот вопрос. Я думаю, что мы найдем правильное решение, которое устроит родителей».

Успокаивает родителей и департамент образования. В четверг чиновники дали письменный ответ нашему телеканалу, где объяснили, что новый график каникул в распоряжении, опубликованном на сайте департамента, не более чем рекомендация. Точные даты отдыха устанавливает каждая школа самостоятельно.

В школе «Покровский квартал» заверили, что готовы идти навстречу родителям, которые хотят продлить детям каникулы. Тем более — во всех столичных школах давно работает система дистанционного обучения, которой дети пользуются в случае болезни или отъезда.