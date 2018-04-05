Ученики школы в марийском Сардаяле сделали сайт для своей деревни

Образовательный проект «Кружок» и ученики школы в республике Марий-Эл сделали сайт деревни Сардаял. У него есть две версии — на русском и на марийском языках.

Главная страница сайта

В разделе «Истории» расположены материалы, сделанные подростками, — о построенной в 1884 году школе, проблеме плохого интернет-соединения, природе Сардаяла и марийской культуре. На сайте также есть гид по деревне со списком 10 вещей, которые обязательно нужно сделать при посещении (например, стать пастухом).

Летом в Сардаяле подростки надеются устроить межкультурный фестиваль. Школьники зовут на него «жителей больших городов» и планируют организовать выступления музыкантов, просветительские лекции, гастрономическую секцию и палаточный лагерь. Тем, кто хотел бы приехать на фестиваль, предлагается оставить заявку: так организаторы поймут, насколько эта идея интересна людям.

«Кружок — Тур» — проект молодых преподавателей, которые ездят по небольшим деревням и поселкам страны и помогают школьникам освоить навыки программирования. В начале года открылся первый подобный сайт, который сделали ученики из села Глазок. Основная цель проекта — создание всероссийской онлайн-платформы для удаленного обучения подростков.