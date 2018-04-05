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В Ярославле на средства федерального гранта будет создана лаборатория проектной робототехники
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В Ярославле на средства федерального гранта будет создана лаборатория проектной робототехники 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Ярославский центр детей и юношества получил грант из федерального бюджета на развитие дополнительного образования детей в размере 1,25 миллиона рублей. Проект «Лаборатория проектной робототехники „Платформа будущего“, разработанный ярославскими педагогами, стал победителем в конкурсе Министерства образования и науки РФ.
— Мы сможем реализовать нашу современную и востребованную образовательную программу, которая соответствует потребностям социально-экономического и технологического развития страны, региональным особенностям, а также интересам детей и их родителей, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. — В центре детей и юношества робототехнику изучают уже четвертый год, и очень успешно. Я знаком лично с этими ребятами, победителями и призерами технических конкурсов всех уровней вплоть до международного. И в этом году, в феврале, они уже заняли первое место в номинации „Открытие сезона“ на открытом робототехническом чемпионате России.
Проект рассчитан на два года. За это время пройти обучение в лаборатории проектной робототехники смогут 120 детей от 13 до 16 лет. Особый акцент будет сделан на формировании у них навыков проектной деятельности — от идеи до реализации, а также умения работать в команде.
Кроме того, будут созданы учебно-методические пособия и образовательные программы нового поколения. Это поможет распространить лучшие практики в региональной системе дополнительного образования, будет способствовать развитию проектной робототехники.
Еще одно направление работы лаборатории — проведение областных мероприятий, направленных на реализацию потенциала детей, а также на их раннюю профориентацию в высокотехнологичных отраслях.
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