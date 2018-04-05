Неделя семейных ценностей прошла в школе №2006

Напомним: акция эта в школе №2006 стала уже традиционной. Девизом нынешней Недели семейных ценностей стали слова великого педагога Василия Сухомлинского: «Семья — это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро».

В конце марта в школе №2006 прошла традиционная Неделя семейных ценностей.

В дни этой недели в младших классах прошли занятия на тему: «Благодарю свою семью за…» и чтение вслух детских сказок волонтёрами Школьной службы примирения (ШСП). Ребята обсудили, какими должны быть взаимоотношения родителей и детей, а также беседовали о том, за что можно сказать «спасибо» своим родным и близким.

Пятиклассники на занятии «Моя семья — моя крепость» строили свой дом, строительным материалом которого являлись кирпичики, символизировавшие семейные ценности.

Ученики 8-х и 9-х классов на занятиях «Помощь и поддержка в семье» рассуждали о том, как можно попросить о помощи и поддержке в семье, и какую поддержку сами ребята могут оказать своим родным.

В старших классах прошла ролевая игра «Семья». Старшеклассники моделировали различные семейные ситуации и обсуждали способы их разрешения.

В школе №2006 был также оформлен стенд, посвящённый Неделе семейных ценностей (вот он — на снимке). С его помощью школьники смогли познакомиться с высказывания известных писателей о семье.