Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье предложила повысить цены на завтраки и обеды в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что цены на завтраки и обеды в школах должны быть повышены. Об этом она заявила в ходе совместного заседания профильных комитетов Мособлдумы с целью обсуждения вопросов контроля за качеством питания в общеобразовательных организациях.

«Завтрак за 23-80 руб., обед за 50-180 руб. могут быть вкусными только в Госдуме . Мы провели проверки в 339 школах, 24 муниципалитетах. Я ела эту еду с детьми сама. В наших школах это невкусно! Дети едят, потому что они голодные.

Я за то, чтобы стоимость наших завтраков и обедов увеличилась. Надо уходить от аукционов: поставщик выигрывает минимальную сумму и выдает еду на эту сумму соответствующего качества, нет фруктов, овощей, только каша и картошка», — сказала К. Мишонова.

Она добавила, что многие родители выступают за понижение цен завтраков и обедов. «Но я бы не стала в этом вопросе ориентироваться на родителей, нам нужно думать о качестве еды, которую потребляют дети в наших школах», — отметила К. Мишонова.

Кроме этого, она считает, что необходимо обратить внимание и на мебель в школьных столовых. «Нет удовольствия от пребывания там», — поделилась она.