Школьник из Новокуйбышевска занял первое место всероссийского конкурса нанотехнологий

Десятиклассник из Новокуйбышевска занял первое место во всероссийском конкурсе «Гениальные мысли».

"Он маленький, простой, красивый. И при этом одновременно настолько сложный, что мы не можем его понять", — так Сергей Гурьянов описывает наномир, который пристально изучает уже не первый год. Молодой человек всерьез увлечен физикой, с седьмого класса пишет научные работы. Его проект занял первое место по итогам двух этапов конкурса, который проводится в рамках всероссийской интернет-олимпиады «Нанотехнологии — прорыв в будущее», стал лучшим из почти 70 представленных работ. В своем исследовании Сергей предлагает свой способ изучения механических свойств углеродных нанотрубок. Их можно использовать, к примеру, в строительстве, но для этого нужно узнать такие характеристики, как прочность или упругость, а это сложно из-за очень маленького размера. Школьник предлагает решить проблему с помощью строительства макромодели. Он мечтает работать в сфере нанотехнологий, хоть и понимает, пока эта работа скорее будущего, чем настоящего. «Я хочу как раз связать жизнь с нанотехнологиями, планирую искать должность наноинженера, но, к сожалению, пока она не так развита. Надеюсь, что придется мне просто работать с нанотехнологиями, рассчитывать их, может быть, создавать новые», — рассказал Сергей.

Такие проекты для местных школьников уже не исключение, а правило. Здесь более 10 лет действует научное общество — ребята углубленно изучают технические предметы, взаимодействуют с СамГТУ. Директор школы № 7 г. о. Новокуйбышевск Елена Иванова отметила: «Безусловно, та база, которая есть в образовательном учреждении, она способствует, но ее недостаточно, поэтому мы активно используем возможности Самарского государственного технического университета, у нас ребята занимаются с научными консультантами данного вуза. И благодарим вуз за то, что они нам предоставляют возможность пользоваться площадками для проведения именно практических экспериментов на базе этого вуза».

Участие во всероссийских конкурсах приносит школьникам не только победы и дополнительные баллы при поступлении в университеты, но и всестороннее развитие личностных качеств, которое очень пригодится им в будущем. «Очень приятно, когда ребенок учится выражать свои мысли! Вот вы не видели, как дети презентуют работы, как они выступают, как они защищают свои работы, как они аргументированно отвечают на вопросы окружающих. А ведь вопросы задают не только дети. Вопросы задают члены жюри, именитые ученые в жюри сидят и вопросы задают нелегкие», — подчеркнула учитель физики школы № 7 г. о. Новокуйбышевск Ольга Селищева. В диспутах с учеными школьники нередко выигрывают, раз привозят домой победы, а значит, что все еще может собственных Платонов Самарская земля рождать.