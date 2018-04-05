Ещё
Ученики школы на Родионовской совершили путешествие «Из Варяг в Греки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики школы на Родионовской совершили путешествие «Из Варяг в Греки» 

Управа района Куркино 45 минут назад
Фото: Управа района Куркино
На днях состоялась экскурсия учащиеся 6"Л» класса школы № 2005 на Родионовской улице в Исторический музей. Дети совершили путешествие по пути «Из Варяг в Греки».
Юные путешественницы София К., Ксения К., Елизавета Х., Мария К. и Маргарита Ф. составили коллективный отзыв:
«Нам очень понравилась эта экскурсия, там было много старинных вещей, таких как: украшения, одежда, инструменты и многое другое. Это был замечательный день! Спасибо»
Экскурсии и выездные уроки проводятся для учеников школы № 2005 на регулярной основе. (ск)
Управа района Куркино: последние новости
В школе на Ландышевой откроется класс интенсивного обучения Школьники из Куркина отличились на межрайонном чемпионате по шахматам С младшими школьниками района Куркино поговорили о правилах пожарной безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи76
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова105
Войска ВВО подняты по тревоге35
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством56
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма114
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение