Ученики школы на Родионовской совершили путешествие «Из Варяг в Греки»

На днях состоялась экскурсия учащиеся 6"Л» класса школы № 2005 на Родионовской улице в Исторический музей. Дети совершили путешествие по пути «Из Варяг в Греки».

Юные путешественницы София К., Ксения К., Елизавета Х., Мария К. и Маргарита Ф. составили коллективный отзыв:

«Нам очень понравилась эта экскурсия, там было много старинных вещей, таких как: украшения, одежда, инструменты и многое другое. Это был замечательный день! Спасибо»

Экскурсии и выездные уроки проводятся для учеников школы № 2005 на регулярной основе. (ск)