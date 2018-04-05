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В Минобрнауки России предложили изменить критерии списания школьных автобусов
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В Минобрнауки России предложили изменить критерии списания школьных автобусов 

Агентство «Москва» 45 минут назад
В министерстве образования и науки РФ предложили пересмотреть критерии списания школьных автобусов. Об этом в ходе парламентских слушаний, организованных комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «О состояниях и перспективах развития сельской школы» сообщила заместитель главы Минобрнауки России Татьяна Синюгина.
«Мы уже несколько раз совместно с коллегами из министерства транспорта РФ говорили о том, что совершено неправильно списывать автобус, исходя только лишь из периода его эксплуатации. Я бы еще раз хотела обратиться к коллегам из Минтранса и попросить вас, уважаемые участники сегодняшних слушаний, поддержать Минобрнауки в том, чтобы мы пересмотрели критерии в определении того, по каким основаниям автобус можно списывать и не брать за основу только лишь критерий его 10-летнего использования», — подчеркнула Т. Синюгина.
По ее словам, парк школьных автобусов в субъектах РФ обновляется на протяжении нескольких лет.
Ранее сообщалось, что вступление в силу запрета на перевозку групп детей на автобусах, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, перенесено на 1 июля 2018 г.
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