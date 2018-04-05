В Минобрнауки России предложили изменить критерии списания школьных автобусов

«Мы уже несколько раз совместно с коллегами из министерства транспорта РФ говорили о том, что совершено неправильно списывать автобус, исходя только лишь из периода его эксплуатации. Я бы еще раз хотела обратиться к коллегам из Минтранса и попросить вас, уважаемые участники сегодняшних слушаний, поддержать Минобрнауки в том, чтобы мы пересмотрели критерии в определении того, по каким основаниям автобус можно списывать и не брать за основу только лишь критерий его 10-летнего использования», — подчеркнула Т. Синюгина.

По ее словам, парк школьных автобусов в субъектах РФ обновляется на протяжении нескольких лет.

Ранее сообщалось, что вступление в силу запрета на перевозку групп детей на автобусах, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, перенесено на 1 июля 2018 г.