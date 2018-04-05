Школьники из района Люблино приняли участие в литературном фестивале «Лоцманы книжных морей»

Учащиеся школы №2092 имени Кожедуба, которая расположена в районе Люблино, приняли участие в ежегодном городском литературном фестивале «Лоцманы книжных морей». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята выступили в рамках конкурсной программы, поучаствовали во встречах с писателями, посетили книжные выставки и театрализованное представление. При огромном количестве участников нелегко было не растеряться и дать правильные ответы. Ребята набрали 82 балла из 90 возможных, что является неплохим результатом. В подарок были вручены памятные значки и детские журналы, — рассказал представитель школы.

Напомним, что школа №2092 находится по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)