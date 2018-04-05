Поставку школьных автобусов в субъекты России могут продлить до 2020 г.

Поставку в российские регионы школьных автобусов для перевозки детей могут продлить до 2020 г. Соответствующее предложение было изложено в проекте рекомендаций по итогам парламентских слушаний, организованных комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «О состояниях и перспективах развития сельской школы».

«Участники парламентских слушаний рекомендуют правительству РФ рассмотреть вопрос продления в 2018-2020 гг. централизованной поставки в субъекты Российской Федерации школьных автобусов для организации перевозки детей к месту обучения и обратно за счет федеральных средств», — сообщается в документе.

Также предлагается рассмотреть возможность содействия реализации проектов строительства в сельской местности социокультурных образовательных комплексов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.».

Ранее правительством РФ было принято решение о возобновлении государственной программы «Школьный автобус» по обеспечению образовательных организаций школьными автобусами на 2016-2017 учебный год за счет средств федерального бюджета. Новые школьные автобусы заменили транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации, либо не соответствовал требованиям безопасности перевозок школьников.