Профсоюз «Учитель»: Сегодня школьные медали вообще никому не нужны

В рамках круглого стола в школе «Надежда Сибири» и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о необходимости учитывать результаты ЕГЭ при выдаче золотой медали. Он добавил, что уже сегодня в ряде регионов существует практика выдачи своей медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН рассказал о ценности школьной золотой медали.

«Я не вижу здесь вообще никаких проблем. Сейчас медали никакого практического значения, а так же никакой единой для сей страны медали — не существует. Вообще не понятно кому нужны эти медали — это чисто символическая вещь. Если кто-то хочет таким образом поднять престиж школы, что не понятно, то зачем это смешивать? Нет, я не вижу в этом никакого смыла, и я не думаю, что это какое-то серьезное предложение»