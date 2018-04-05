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Профсоюз «Учитель»: Сегодня школьные медали вообще никому не нужны
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Профсоюз «Учитель»: Сегодня школьные медали вообще никому не нужны 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В рамках круглого стола в школе «Надежда Сибири» и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о необходимости учитывать результаты ЕГЭ при выдаче золотой медали. Он добавил, что уже сегодня в ряде регионов существует практика выдачи своей медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ.
Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН рассказал о ценности школьной золотой медали.
«Я не вижу здесь вообще никаких проблем. Сейчас медали никакого практического значения, а так же никакой единой для сей страны медали — не существует. Вообще не понятно кому нужны эти медали — это чисто символическая вещь. Если кто-то хочет таким образом поднять престиж школы, что не понятно, то зачем это смешивать? Нет, я не вижу в этом никакого смыла, и я не думаю, что это какое-то серьезное предложение»
Напомним, что ранее министр образования и науки России Ольга Васильева предлагает сократить список олимпиад, которые дают льготы при поступлении в вузы. В перечне олимпиад 97 состязаний по разным направлениям и трем уровням. От уровня зависят льготы — зачисление вне конкурса, 100 баллов на профильном предмете, дополнительные баллы к портфолио. Из-за этого все ученики 10-11-х классов в какой-то момент начинают толпами ходить на разные олимпиады, и это им мешает учиться, сообщают «Новые Известия».
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