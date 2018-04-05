Силовики разбираются в очередной школьной поножовщине

Полицейские Иркутска выясняют обстоятельства, при которых ножевое ранение получил девятиклассник одной из городских школ. Инцидент произошел утром 5 апреля.

"Во время урока сидящий на задней парте одноклассник пострадавшего, играясь со складным ножом, по предварительным сведениям, непреднамеренно нанес травму подростку. Как пояснили участники этого инцидента, а также другие свидетели произошедшего каких-либо конфликтов между подростками не было. Ранее никто из них своим поведением внимание правоохранительных органов не привлекал", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД.

Сейчас со школьниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Специалисты планируют рассмотреть вопрос об организации в образовательном учреждении пропускного режима.

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В этом году по стране прокатилась волна школьных ЧП. 15 января в Перми двое подростков ворвались в кабинет, где шли занятия у 4-го класса. Они ранили учительницу и девятерых детей, после чего пырнули ножами друг друга. В настоящее время агрессоры под арестом, им предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». 17 января девятиклассники устроили поножовщину в одной из южноуральских школ. После этого инцидента в учебных заведениях региона прошли проверки, виновные были наказаны. 21 марта в Шадринске 13-летняя школьница расстреляла 7 человек.

По данным международного сравнительного исследования качества граждановедческого образования ICCS-2016, 61% российских школьников периодически обзывают сверстники, 21% учеников одноклассники регулярно угрожают физическим насилием, 9% — подвергались физическому насилию со стороны других учеников. Цифры были озвучены на конференции «Насилие в образовательной среде». Эксперты мероприятия пришли к выводу, что в российских школах участились случаи насилия, пишет «Коммерсантъ».

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