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Юные жители Кузьминок побывали в библиотеке №266 имени Чуковского
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Юные жители Кузьминок побывали в библиотеке №266 имени Чуковского 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
На днях второклассники из школы № 641 имени Сергея Есенина съездили в библиотеку № 266 имени Чуковского. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В библиотеке школьники ознакомились с прекрасным миром творчества и литературы. Библиотека была основана самим Корнеем Ивановичем еще в 1957 году, — отметил педагог школы.
Сейчас в учреждении хранится огромная коллекция книг, которые приезжают читать дети со всей страны. Также в библиотеке работают музей и студия, в которой посетители могут развивать свои таланты. (вт)
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