Юные жители Кузьминок побывали в библиотеке №266 имени Чуковского

На днях второклассники из школы № 641 имени Сергея Есенина съездили в библиотеку № 266 имени Чуковского. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В библиотеке школьники ознакомились с прекрасным миром творчества и литературы. Библиотека была основана самим Корнеем Ивановичем еще в 1957 году, — отметил педагог школы.

Сейчас в учреждении хранится огромная коллекция книг, которые приезжают читать дети со всей страны. Также в библиотеке работают музей и студия, в которой посетители могут развивать свои таланты. (вт)