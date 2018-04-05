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Школьникам из Отрадного напомнили о правилах пожарной безопасности
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Школьникам из Отрадного напомнили о правилах пожарной безопасности 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 1 и 3 «Г» классов школы № 950 в минувшую среду, 4 апреля, приняли участие в интерактивной игре «Азбука пожарной безопасности» которую провели для них студенты 2 и 3 курсов Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя РФ Максимчука под руководством профессора кафедры управления и экономики Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Обучающиеся вместе с ведущими вспоминали правила пожарной безопасности, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, познакомились с историей развития пожарной охраны, современными средствами пожаротушения, посмотрели небольшой видеоролик о том, как правильно себя вести в экстремальной ситуации, как помочь себе и другому, — рассказали в администрации школы.
По окончании игры была разыграна сценка «тушения пожара» по сказке «Кошкин дом», где ребята смогли почувствовать себя в роли пожарного. (вт)
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