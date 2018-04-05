Ещё
Половина ижевских школ работают в две смены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Половина ижевских школ работают в две смены 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Половина ижевских школ проводит занятия в две смены. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. По данным ведомства, в этом учебном году 21,6% образовательных учреждений региона работают в две смены. Годом ранее этот показатель был выше — 26,1%.
На сегодняшний день наибольшее количество школ, которые работают в 2 смены наблюдается в городах: Ижевске — 50% (50 школ), Сарапуле — 80% (16 школ), Воткинске — 75% (12 школ), Можге — 75% (9 школ). В Завьяловском районе в 42% (13 школ) всех образовательных организаций обучение проходит в 2 смены.
Напомним, что к 2025 году все школы должны перейти на учебу только в первую смену. По словам начальника Управления образования Ижевска Светланы Петровой, школы города переукомплектованы на 122%. Столице Удмуртии не хватает 10 тыс. мест или 10 новых учебных заведений.
ИА «Сусанин»: последние новости
770 млн рублей требуется школам Удмуртии на обеспечение безопасности детей Всероссийский конкурс студентов «Учитель нового поколения» пройдет в Глазове В Красногорском районе ликвидируют четыре школы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи75
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова105
Войска ВВО подняты по тревоге39
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством57
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма114
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение