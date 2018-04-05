Половина ижевских школ работают в две смены

Ижевск. Удмуртия . Половина ижевских школ проводит занятия в две смены. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. По данным ведомства, в этом учебном году 21,6% образовательных учреждений региона работают в две смены. Годом ранее этот показатель был выше — 26,1%.

На сегодняшний день наибольшее количество школ, которые работают в 2 смены наблюдается в городах: Ижевске — 50% (50 школ), Сарапуле — 80% (16 школ), Воткинске — 75% (12 школ), Можге — 75% (9 школ). В Завьяловском районе в 42% (13 школ) всех образовательных организаций обучение проходит в 2 смены.

Напомним, что к 2025 году все школы должны перейти на учебу только в первую смену. По словам начальника Управления образования Ижевска Светланы Петровой, школы города переукомплектованы на 122%. Столице Удмуртии не хватает 10 тыс. мест или 10 новых учебных заведений.