Преображенские школьники приняли участие в конкурсе чтецов

Ребята из преображенской школы «Благо» выступили в резиденции Московских митрополитов в Черкизове. Ученик 9-го класса Давид Чельдиев удостоился Диплома I степени в номинации «Поэзия» в конкурсе чтецов.

Ученики школы «Благо» стали участниками межрегионального конкурса чтецов духовной поэзии и прозы — местом проведения конкурса стала резиденция Московских митрополитов в Черкизове. В конкурсе участвовали ребята из разных регионов нашей страны. Мастерство декламации юных исполнителей оценивало жюри в составе заместителя управляющего делами Московской Патриархии, настоятеля храма Пророка Божия Илии в Черкизове, архимандрита Саввы (Тутунова), артиста Московского театра русской драмы Антона Пушкарева и актрисы театра «У Никитских ворот» Татьяны Кузнецовой

Как рассказала учитель школы «Благо» Наталья Панарина, подготовившая учеников к конкурсу, все ребята выступили сильно, эмоционально. Девятиклассник Давид Чальдиев прекрасно прочитал стихи, чем заслужил особое внимание членов жюри и Диплом I степени в номинации «Поэзия».

В школе «Благо» учатся ребята с ментальными нарушениями. Учителя стараются, чтобы дети больше времени уделяли искусству и творчеству. И ребята с радостью включаются в творческий процесс.