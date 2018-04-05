Меры соцподдержки введут для обучающихся по программам профподготовки в Подмосковье

Депутаты Московской областной думы в ходе заседания в четверг приняли в трех чтениях закон, предусматривающий оказание мер социальной поддержки обучающимся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих в государственных образовательных организациях, передает корреспондент РИАМО

Марина Захарова. «Вносится положение, связанное с мерами социальной поддержки для людей, которые учатся системе среднего профессионального образования по программам профобучения и получают рабочую специальность. Это следующие меры поддержки, такие как стипендии — социальные и экономические, и питание двухразовое или четырехразовое, если они проживают в общежитии», — сказала министр образования Московской области

Согласно пояснительной записке, контингент обучающихся по программам профподготовки составляет ежегодно около 1,5 тысяч человек, из них 90% составляют выпускники общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«Реализация указанных мер социальной поддержки в размере 28,03 миллиона рублей в 2018 году, 34,3 миллиона рублей в 2019 году и 35,2 миллиона рублей в 2020 году будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных подведомственными министерству образования Московской области образовательными организациями», — отмечается в материале.