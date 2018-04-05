Педагог колледжа на Цимлянской провела мастер-класс по графическому дизайну для школьников

Мастер-класс по графическому дизайну для учащихся школ провела педагог колледжа №26, который расположен на улице Цимлянской. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— На занятие приехали ребята из школы «Спектр», школ №1498 и 1404. С сентября этого года планируется открыть кружок по графическому дизайну для обучающихся школ Москвы , — добавил представитель администрации.

Напомним, что Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 расположен по адресу улица Цимлянская, дом 35. (мю)