Ещё
Педагог колледжа на Цимлянской провела мастер-класс по графическому дизайну для школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педагог колледжа на Цимлянской провела мастер-класс по графическому дизайну для школьников 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Мастер-класс по графическому дизайну для учащихся школ провела педагог колледжа №26, который расположен на улице Цимлянской. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— На занятие приехали ребята из школы «Спектр», школ №1498 и 1404. С сентября этого года планируется открыть кружок по графическому дизайну для обучающихся школ Москвы, — добавил представитель администрации.
Напомним, что Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 расположен по адресу улица Цимлянская, дом 35. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
Школьник из района Люблино занял второе место на всероссийской олимпиаде по информатике Школьники из района Люблино приняли участие в литературном фестивале «Лоцманы книжных морей» В школе на Ставропольской открылась выставка «Пасхальные чудеса»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи75
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова105
Войска ВВО подняты по тревоге39
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством57
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма114
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение