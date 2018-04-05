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В Москве пройдут встречи с учителем и психологом Шалвой Амонашвили
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В Москве пройдут встречи с учителем и психологом Шалвой Амонашвили 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Тема лекций: «Полюбите будущее — крылья вырастут». На них Шалва Амонашвили, через руки и сердце которого за 50 лет педагогической практики прошли сотни учеников и родителей, поделится со слушателями своим жизненным опытом. На семинаре Амонашвили будет рассуждать о миссии и талантах человека.
Шалва Александрович Амонашвили — легенда советской и российской педагогики, одна из ярчайших личностей современности. Он написал более 20 книг о семейной психологии, воспитании, саморазвитии и образовании.
По его авторской методике учатся десятки школ в России и Грузии, а учителя из разных стран стремятся поучиться в его «Академии педагогического искусства».
Встречи в Москве пройдут при поддержке «Центра психологии Ирины Медведевой» 11 и 12 апреля с 19:00 до 21:30 по адресу: Гороховский переулок, 4 (Институт Геодезии и картографии).
Билеты на них можно приобрести на сайте центра. Если у вас нет возможности присутствовать на встрече лично, организаторы предоставляют возможность подключиться к беседе онлайн.
Фото: предоставлено «Центром Психологии Ирины Медведевой»
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