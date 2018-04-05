На улице Артамонова в Воронеже построят новую школу 

Новое образовательное учреждение сможет вместить 1224 ученика. В Железнодорожном районе Воронежа, на улице Артамонова, построят новую школу. Аукционную документацию опубликовали на сайте госзакупок в среду, 4 апреля. Начальная стоимость работа составляет 743,6 млн рублей. Школу планируется сдать в эксплуатацию 31 августа 2019 года. Она сможет вместить 1224 ученика. Заказчиком строительство выступает управление строительной политики мэрии Воронежа. Профинансируют работы федеральный и областной бюджеты Аукцион назначили на 27 апреля. В последние годы в Воронеже сдали в эксплуатацию две подобных школы — №101 на Московском проспекте и №102 на улице Шишкова. Еще три планируется построить в ближайшее время в районах активной жилой застройки на улицах Ильюшина, Шишкова и Острогожской. Всего в течение трех лет по программе развития образования в городе возведут 10 школ. Строительство соцобъектов — школ, пристроек к ним и детских садов — новый мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал одним из приоритетов городских властей до 2023 года. Елена Гончарова