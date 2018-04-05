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Учащиеся школы № 1368 побывали в Сколково
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Учащиеся школы № 1368 побывали в Сколково 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
В конце марта ребята из 7-9 классов стали участниками эксклюзивного проекта для школ, экскурсии в технопарк Сколково. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Программа экскурсии была очень насыщенной. Ребята познакомились с новинками науки и техники, увидели, как там работают молодые специалисты и посмотрели на то, как работает 3D принтер.
Впечатлений много, масштабность и инновационность центра поразила каждого. А главное появилось желание стать непосредственным участником Технологического прорыва — «мы инженеры будущего».
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