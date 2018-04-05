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Открытые занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогов провели в школе имени Василия Орлова
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Открытые занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогов провели в школе имени Василия Орлова 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Специалисты отдела психолого-педагогического сопровождения и социализации ГБОУ «Школа Марьина Роща» недавно провели открытые занятия в школьном отделении по адресу ул. Октябрьская, 81. Цель мероприятия — распространение опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
— Учитель-дефектолог Кравцов и учитель-логопед показали участникам приемы коррекционной работы с обучающимися начального общего уровня образования. В работе с этой категорией детей специалисты использовали новые прогрессивные методы и приемы, направленные на преодоление трудностей в обучении, — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что вскоре после этого в дошкольном отделении по адресу ул. Шереметьевская, д. 27, корп. 1 педагог-психолог, учитель-логопед и учитель-дефектолог провели занятия с детьми. (то)
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