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В школе на Ставропольской открылась выставка «Пасхальные чудеса»
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В школе на Ставропольской открылась выставка «Пасхальные чудеса» 

Управа района Люблино 23 минуты назад
Фото: Управа района Люблино
Выставку «Пасхальные чудеса» открыли в школе №2121 имени Куркоткина, которая расположена на Ставропольской улице в районе Люблино. Об этом рассказал сотрудник администрации школы.
— Создавать поделки к Пасхе — задача интересная и увлекательная для детей. Пасхальные поделки позволили ребятам в очередной раз прикоснуться к истокам православной русской культуры, народным традициям. Теперь при входе в школу нас встречают удивительные работы, выполненные руками детей, — сообщил представитель образовательного учреждения.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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