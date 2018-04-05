В школе на Ставропольской открылась выставка «Пасхальные чудеса»

Выставку «Пасхальные чудеса» открыли в школе №2121 имени Куркоткина, которая расположена на Ставропольской улице в районе Люблино. Об этом рассказал сотрудник администрации школы.

— Создавать поделки к Пасхе — задача интересная и увлекательная для детей. Пасхальные поделки позволили ребятам в очередной раз прикоснуться к истокам православной русской культуры, народным традициям. Теперь при входе в школу нас встречают удивительные работы, выполненные руками детей, — сообщил представитель образовательного учреждения.

Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)