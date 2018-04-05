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Получающих рабочую специальность в Подмосковье обеспечат стипендией и питанием
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Получающих рабочую специальность в Подмосковье обеспечат стипендией и питанием 

360tv.ru 26 минут назад
Ученики, получающие рабочую специальность, будут получать стипендии. Соответствующие поправки в закон об образовании приняли депутаты Мособлдумы.
До этого данная категория детей выпадала из системы получения выплат. Теперь же они смогут получать либо социальную стипендию, если есть такие основания, либо стипендию за успеваемость.
Теперь те, кто обучается и получает только рабочую специальность без получения образования, будут получать социальную стипендию, если они являются
детьми-сиротами, академическую стипендию, если они обучаются и имеют положительные результаты
Марина Захарова, министр образования Московской области.
Кроме того, по словам министра, они будут обеспечены двухразовым питанием или четырехразовым — при условии проживания в общежитии.
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