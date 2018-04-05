В Новочеркасске отремонтируют вентиляцию в школе №5

В новочеркасской школе №5 на улице Атаманской планируют отремонтировать вентиляционную систему. Директор учебного заведения Полина Каныгина направила в городскую думу просьбу об оказании финансовой помощи, по документам, стоимость работ составляет 450 тыс. руб. По словам градоначальника Новочеркасска Игоря Зюзина, в случае выделения средств, будет начат ремонт.

Также в школе планируется провести ремонт актового зала, заменить сидения в нем. Тем не менее, вопрос выделения средств на эту цели пока не решен.

Отметим, что учебное заведение находится в здании дореволюционной постройки — ему более 100 лет. Тем не менее, оно вовсе не является аварийным.