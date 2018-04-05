Ещё
В Новочеркасске отремонтируют вентиляцию в школе №5
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новочеркасске отремонтируют вентиляцию в школе №5 

Деловое сообщество 30 минут назад
В новочеркасской школе №5 на улице Атаманской планируют отремонтировать вентиляционную систему. Директор учебного заведения Полина Каныгина направила в городскую думу просьбу об оказании финансовой помощи, по документам, стоимость работ составляет 450 тыс. руб. По словам градоначальника Новочеркасска Игоря Зюзина, в случае выделения средств, будет начат ремонт.
Также в школе планируется провести ремонт актового зала, заменить сидения в нем. Тем не менее, вопрос выделения средств на эту цели пока не решен.
Отметим, что учебное заведение находится в здании дореволюционной постройки — ему более 100 лет. Тем не менее, оно вовсе не является аварийным.
Деловое сообщество: последние новости
В транспорте Ростова могут появиться льготы для студентов В Ростове установили еще 80 камер видеофиксации Плитку на центральной площади Ростова рабочие заклеили скотчем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма132
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова60
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании123
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»588
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение