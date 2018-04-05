На воронежском юрфаке ВГУ прошли обыски: задержан заместитель декана 

Вести Воронеж: последние новости

Президент Московской школы управления «Сколково» выступил с лекцией в Воронежском опорном университете

Воронежские школы искусств получили сертификаты на фортепиано

Губернатор Кемеровской области ушёл в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»