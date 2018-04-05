На воронежском юрфаке ВГУ прошли обыски: задержан заместитель декана 

Павла Шабанова заподозрили в служебном подлоге. Сотрудники региональных ФСБ, МВД и СКР провели обыски на юрфаке ВГУ вечером в среду, 4 апреля, сообщили очевидцы. По сведениям «Вести-Воронеж», поводом для выемки документов стало задержания заместителя декана по ускоренному обучению Павла Шабанова. За две недели он стал пятым человеком с воронежского юрфака, у которого возникли проблемы с законом. На прошлой неделе силовики поймали с поличным аспиранта юрфака Гегазника Масхудяна, который взял у студентки 85 тыс. рублей за экзамен. После этого был задержан преподаватель Владимир Артамонов, который продал за 400 тыс. рублей направление в медуниверситет. После этого в руки силовиков попали двое студентов экономического факультета, которые «торговали» оценками за экзамены на юрфаке, обещали выставить две оценки за 50 тыс. рублей. Если всех четырёх прежних фигурантов заподозрили в мошенничестве, то Павла Шабанова поймали на служебном подлоге. О возбуждении дела сообщили в СУ СКР по региону. По данным следователей, в марте 2018 года преподаватель поставил оценку «удовлетворительно» в зачётку студенту без проверки знаний, без явки учащегося в вуз. Сейчас преподаватель находится в изоляторе временного содержания. По данным «Вести-Воронеж», Павел Шабанов как минимум года своеобразно работал «по ускоренному обучению» с несколькими студентами. Фактически учился за них, ставил оценки в зачётки, когда учащихся даже не было в Воронеже. Коррупционные скандалы на воронежском юрфаке возникли сразу после появления информации о том, что декан Юрий Старилов может уйти на повышение в Конституционный суд РФ. Такой негативный фон, безусловно, может помешать развитию карьеры юриста. Оксана Грибкова