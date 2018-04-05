Ещё
Стандартное расписание не подходит большинству студентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стандартное расписание не подходит большинству студентов 

Доктис 41 минуту назад
Большинству учащихся вузов не подходит раннее начало учебного дня, и этот разлад негативно влияет на результатах учебы, заявили американские медики.
Специалисты университета Калифорнии в Беркли предприняли самое масштабное на сегодняшний день исследование совпадения суточных биоритмов подростков и расписания вузов. В своей работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, они проанализировали ежедневную онлайн-активность почти 15 тысяч учащихся, когда они подключались к университетской компьютерной сети в дни, когда у них не было занятий. Ученые выделили группы «сов», «жаворонков» и «голубей» и сопоставили активность каждой категории с расписанием их классов и результатами экзаменов и тестов.
Оказалось, что у 50% студентов занятия начинались раньше, чем они толком просыпались. Еще у 10%, наоборот, к началу занятий пик дневной активности уже миновал. В результате, как сформулировали ученые, подростки испытывали «социальный джет-лаг» — состояние, когда пиковая активность не совпадает с пиком взаимодействия на работе или учебе.
«Мы обнаружили, что большинство студентов были в состоянии джет-лага все время занятия, что заметно коррелировало с их академической успеваемостью, — заявил один из авторов исследования доктор Бенджамин Смарр. — Хуже всего приходится «совам», но «жаворонки» и «голуби» тоже страдают во время занятий, которые приходятся на более позднее время дня».
Вдобавок к проблемам с учебой, ученые напрямую связывают социальный джет лаг с проблемой лишнего веса и злоупотребления табаком и алкоголем. Авторы исследования призвали образовательных чиновников задуматься над тем, что у людей разные биоритмы, и в идеале нужно индивидуализировать занятия в школах и колледжах, чтобы каждый ученик мог показывать лучшие результаты в соответствии со своим хронотипом.
Читайте также:
Если у ребенка не складываются отношения с учителем. 4 вопроса психологу
Доктис: последние новости
Человечеству угрожает «Болезнь Х» Рядом с поликлиниками должны быть парковки для колясок В провинцию доставят высокотехнологичную медтехнику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма132
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова60
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании123
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»588
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение