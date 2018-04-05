Стандартное расписание не подходит большинству студентов

Большинству учащихся вузов не подходит раннее начало учебного дня, и этот разлад негативно влияет на результатах учебы, заявили американские медики.

Специалисты университета Калифорнии в Беркли предприняли самое масштабное на сегодняшний день исследование совпадения суточных биоритмов подростков и расписания вузов. В своей работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, они проанализировали ежедневную онлайн-активность почти 15 тысяч учащихся, когда они подключались к университетской компьютерной сети в дни, когда у них не было занятий. Ученые выделили группы «сов», «жаворонков» и «голубей» и сопоставили активность каждой категории с расписанием их классов и результатами экзаменов и тестов.

Оказалось, что у 50% студентов занятия начинались раньше, чем они толком просыпались. Еще у 10%, наоборот, к началу занятий пик дневной активности уже миновал. В результате, как сформулировали ученые, подростки испытывали «социальный джет-лаг» — состояние, когда пиковая активность не совпадает с пиком взаимодействия на работе или учебе.

«Мы обнаружили, что большинство студентов были в состоянии джет-лага все время занятия, что заметно коррелировало с их академической успеваемостью, — заявил один из авторов исследования доктор Бенджамин Смарр. — Хуже всего приходится «совам», но «жаворонки» и «голуби» тоже страдают во время занятий, которые приходятся на более позднее время дня».

Вдобавок к проблемам с учебой, ученые напрямую связывают социальный джет лаг с проблемой лишнего веса и злоупотребления табаком и алкоголем. Авторы исследования призвали образовательных чиновников задуматься над тем, что у людей разные биоритмы, и в идеале нужно индивидуализировать занятия в школах и колледжах, чтобы каждый ученик мог показывать лучшие результаты в соответствии со своим хронотипом.

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